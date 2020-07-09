MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız tarafından tespit edilen, 1 PKK’lı teröristi silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde;
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet RPG-7 roketatar silahı,
- 3 adet el bombası,
- 4 adet dolu şarjör,
- 160 adet 5.56 mm. Kalaşnikof mühimmatı,
- 4 adet anti-tank roket mühimmatı,
- 5 adet roketatar sevk fişeği,
- 2 adet uzaktan komutalı EYP,
- 1 adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı EYP,
- 2 adet 60 mm’lik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP,
- 150 kg amonyum nitrat,
- 1 takım termal kıyafet,
- 1 takım fileli gizleme kıyafeti,
- 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,
- 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP’ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi.