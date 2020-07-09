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09.07.2020 - 11:00 | | milliyet.com.tr, DHA

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız tarafından tespit edilen, 1 PKK’lı teröristi silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde;
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet RPG-7 roketatar silahı,
- 3 adet el bombası,
- 4 adet dolu şarjör,
- 160 adet 5.56 mm. Kalaşnikof mühimmatı,
- 4 adet anti-tank roket mühimmatı,
- 5 adet roketatar sevk fişeği,
- 2 adet uzaktan komutalı EYP,
- 1 adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı EYP,
- 2 adet 60 mm’lik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP,
- 150 kg amonyum nitrat,
- 1 takım termal kıyafet,
- 1 takım fileli gizleme kıyafeti,
- 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,
- 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP’ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi.

Kapkaççıyla böyle boğuştu!Adana’da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.’nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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