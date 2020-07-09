MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız tarafından tespit edilen, 1 PKK’lı teröristi silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet RPG-7 roketatar silahı,

- 3 adet el bombası,

- 4 adet dolu şarjör,

- 160 adet 5.56 mm. Kalaşnikof mühimmatı,

- 4 adet anti-tank roket mühimmatı,

- 5 adet roketatar sevk fişeği,

- 2 adet uzaktan komutalı EYP,

- 1 adet uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı EYP,

- 2 adet 60 mm’lik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP,

- 150 kg amonyum nitrat,

- 1 takım termal kıyafet,

- 1 takım fileli gizleme kıyafeti,

- 1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,

- 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP’ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi.