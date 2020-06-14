MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 5'e yükseldi

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."