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14.06.2020 - 12:06 | | DHA

MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı ve Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 5'e yükseldi

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

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