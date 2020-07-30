MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 6'ya yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

BİR AÇIKLAMA DAHA

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada da, 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek' denildi.