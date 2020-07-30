30.07.2020 - 08:48 | | milliyet.com.tr
MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 6'ya yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
BİR AÇIKLAMA DAHA
MSB'den yapılan bir diğer açıklamada da, 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek' denildi.