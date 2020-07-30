MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 6'ya yükseldi
ABONE OL
30.07.2020 - 08:48 | | milliyet.com.tr

MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 6'ya yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

MSBden peş peşe açıklamalar Sayı 6ya yükseldi

BİR AÇIKLAMA DAHA

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada da, 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek' denildi.

MSBden peş peşe açıklamalar Sayı 6ya yükseldi

126 bin liraya aldığı spor aracı 100 bin dolara modifiye etti!Trabzon'da 6 yıl önce 126 bin liraya satın aldığı spor arabaya 700 bin lira harcayarak modifiye eden Mustafa Çağılcı (38), 1,5 milyon lirayı bulan teklifleri geri çevirip, aracını satmadığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş

Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş

Sıradaki Haber