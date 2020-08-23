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23.08.2020 - 19:17 |

MSB'den sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

MSBden sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

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