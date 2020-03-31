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31.03.2020 - 10:18 |

MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi I Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ağrı'da da İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

AĞRI'DA İRAN SINIRINDAN TÜRKİYE'YE SIZMAK İSTEYEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir kadın terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

Yerli solunum cihazında ilk prototip üretildiBaykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir kaç gün önce yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada tüm altyapının oluşturulduğunu ve ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.
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