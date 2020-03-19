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19.03.2020 - 13:17 |

MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

'Otomobilde hasta var' diye yolu açtırdılar! Gerçek çok farklı çıktıİstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
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