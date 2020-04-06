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06.04.2020 - 09:01 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlere göre, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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