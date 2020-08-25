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25.08.2020 - 16:16 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika Doğu Akdeniz açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Doğu Akdeniz paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE'nin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.

MSB'den son dakika Doğu Akdeniz açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir.

 

MSBden son dakika Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

MSBden son dakika Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

MSBden son dakika Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'taMalazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı
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