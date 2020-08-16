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16.08.2020 - 12:35 |

Akdeniz'den sıcak görüntü! MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de yaşanan son dakika gelişmelerini sosyal medyadan duyurdu. Peş peşe fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, 'Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir' denildi.

Akdeniz'den sıcak görüntü! MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.

Akdenizden sıcak görüntü MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

Akdenizden sıcak görüntü MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

Akdenizden sıcak görüntü MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

Akdenizden sıcak görüntü MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

Akdenizden sıcak görüntü MSB fotoğrafları peş peşe paylaştı

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