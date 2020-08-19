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19.08.2020 - 18:00 | | AA

MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından verildiğini belirtti.

MSB'den son dakika YAŞ kararları açıklaması

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe, Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."

Firmaya 2 bin 473,00 TL para cezasıAdıyaman’da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
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