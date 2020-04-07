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07.04.2020 - 14:25 | | DHA

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, corona virüsle mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Tüm birliklerimizde bu kurala özen gösterilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" denildi.

MSBden sosyal mesafe kuralı paylaşımı

 

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