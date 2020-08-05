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05.08.2020 - 15:54 | | DHA

MSB’den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan açıklamada, “Tek Millet İki Devlet” mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan paylaşımda, “Azerbaycan’da devam eden TürkAz Kartalı Tatbikatı’nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor” denildi ve “Tek Millet İki Devlet” mesajı paylaşıldı.

MSB’den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan açıklamada, “Tek Millet İki Devlet” mesajı verildi.
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