19.08.2020 - 09:14 |
MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.