MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
ABONE OL
19.08.2020 - 09:14 |

MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

MSBden Zapta operasyon Etkisiz hale getirildiler

MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildilerMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ile ilgili mesajlar - sözler - hadisler 2020

Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ile ilgili mesajlar - sözler - hadisler 2020

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

e Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı...

e Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı...

Sıradaki Haber