MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.