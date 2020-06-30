MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
30.06.2020 - 12:04 |

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ve sonuçlara adım adım yaklaşılıyor. ÖSYM'nin 2020 takvimideki sonuç tarihini bilmeyenler 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu ağırlık vermiş vaziyette...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı 14 Haziran'da yapıldı. Aradan bugün itibarıyla 16 gün geçti. Askeri üniversitede okumak için can atan binlerce öğrenci sonuç tarihini iple çekiyor. Net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar veya tam tarihi bilmeyenler 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

    Polis nikah salonuna baskın yaptı! Zorla evlendirilmek istenilen genç kız kurtarıldıSon dakika haberine göre Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek yardım isteyen genç kız polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kilis'te sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı

    Kilis'te sınıra bırakılan çuvaldan 5 kilo esrar çıktı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Muğla Bodrum'da, otel odasında çıkan yangın söndürüldü

    Muğla Bodrum'da, otel odasında çıkan yangın söndürüldü

    Sıradaki Haber