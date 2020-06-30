MSÜ sınavı 14 Haziran'da yapıldı. Aradan bugün itibarıyla 16 gün geçti. Askeri üniversitede okumak için can atan binlerce öğrenci sonuç tarihini iple çekiyor. Net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar veya tam tarihi bilmeyenler 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.