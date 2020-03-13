13.03.2020 - 13:24 |
MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınav giriş belgeleri (yerleri) yayımlandı mı?
Mart ayının 29'unda MSÜ sınavı gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin 19 Mart'ya yayımlanması beklenirken corona virüsü nedeniyle yaklaşık 400 bin askeri üniversite adayı sınavların ertelenip ertelenmediğini sorguluyor.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 29 Mart'ta yapılacak. Adaylar sınava hazırlanmaya devam ederken corona virüsü nedeniyle sınavın ertelenip ertelemediği merak ediliyor. İşte detaylar...
MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor.
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM'den MSÜ sınav yerlerine ilişkin bir açıklama henüz yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala ilan ediliyor. Süreç ele alındığında MSÜ sınav giriş belgelerinin 19 Mart'ta ilan eidlmesi bekleniyor.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.