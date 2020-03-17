MSÜ sınavı iptal oldu mu? MSÜ ertelendi mi?

ÖSYM 2020 takvimini yayımlandığında MSÜ sınavının 29 Mart'ta yapılacağı belirtilmişti. Fakat corona virüsü nedeniyle teker teker bazı sınavlar iptal ediliyor. Yakın zamanda MSÜ sınavına girecek olan adaylar şimdi sınavın iptal olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den MSÜ sınav yerlerine ilişkin bir açıklama henüz yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala ilan ediliyor. Süreç ele alındığında MSÜ sınav giriş belgelerinin 19 Mart'ta ilan eidlmesi bekleniyor.