MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Üniversite adaylarının hazırlıkları devam ederken heyecan katsayısı da gitgide artıyor. Sıanav saati ise çok önemli bir yer tutuyor, bu nedenle 'MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?' sorusu arttı. Diğer taraftan sınav giriş belgelerinin nasıl çıkarılacağı merak ediliyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.