Mübarek ÜÇ AYLAR ne zaman başlıyor? 2021 Yılının üç Aylar başlangıcı: Recep, Şaban ve Ramazan hangi ayda?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? iŞTE 2021 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

"Özel bir ibadet şekli yok"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, recep ayında ayrıca dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunduğunu, bunlardan birinin recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili olduğunu aktardı.

Bir gelenek olarak öteden beri bu gecelerin ihya edildiğini, gündüzleri oruç tutulduğunu dile getiren Sayar, kandil gecelerinde özel bir ibadet şekli bulunmadığını anlattı.

Sayar, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret etti. Sayar, "Bir insan Kadir Gecesi'ni hakiki manada ihya ederse sanki içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayı ihya etmiş, değerlendirmiş gibi umulur ki Allah katında sevap kazanmış olur." dedi.

Üç ayların ikincisinin ise şaban olduğuna dikkati çeken Sayar, "Hz. Peygamber, 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi." değerlendirmesini yaptı.

Neler yapılmalı?

"Elimizden geldiği kadar bu aylarda daha çok oruç ibadetini yerine getirmeliyiz." diyen Sayar, Hz. Peygamber'in pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu bildirdi. Sayar, şöyle devam etti:

"Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Ramazan ayı zaten Kur'an ayıdır."

Sayar, Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemli olduğunu ancak manasını, anlamını kavramaya çalışmayı da tavsiye ettiklerini vurgulayarak insanların Kur'an meali okumaları gerektiğine işaret etti.

İnsanın buluğ çağına erdikten sonra ibadetle mükellef olduğuna dikkati çeken Sayar, "Belli zamanlara, belli günlere, belli kandillere ibadetin tahsis edilmesi söz konusu değil. Ama özellikle Cenabıhakk'ın, bu aylarda yapılan ibadetlere daha çok sevap vereceğini Peygamberimizden öğreniyoruz ve Peygamberimiz bu davranışlarıyla bize gösteriyor. Bu aylar gelince daha fazla oruç tutuyor mesela." dedi.

Üç ayların önemli olma sebeplerinden birisi de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bu aylar hakkında birçok hadisi bulunmasıdır. Üç aylar hakkında ‘Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.’ diyerek bu ayların önemini bizlere göstermiştir.

Üç ayların kutsal sayılmasının bir diğer sebebi de İslam dinindeki beş kandil gecesinden dördünün bu aylar içerisinde ifa edilmesidir. Recep ayının perşembeye bağlayan ilk Cuma gecesi Regaip Kandil’idir. Bildirilene göre, bu gecede Efendimiz (s.a.v), Allah’ın manevi ikramlarına erişmiştir ve bu sebeplere de hacet ve şükür namazı kılmıştır.

Üç aylardaki diğer bir önemli gece de Miraç Kandil’dir. Recep ayının 27. gecesi kabul edilen bu gecede Efendimiz (s.a.v)’ın Miraç’a yükseldiği bildirilmiştir. Beş vakit namaz bu gecede Müslümanlara farz kılınmıştır ve Bakara ve İsra suresinin ayetleri de bu gecede nazil olmuştur.

Üç aylardaki diğer önemli geceler de Berat Kandili ve Mevlid Kandilidir. Bu gecelerde de bol bol ibadet edilmeli ve geçmiş günahlardan dolayı tevbe edilmelidir.

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.

Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.

Beş vakit namaz üç ayları içerisinde farz kılınmıştır. Öncesinde namazını kılamayan kişiler bu ay içerisinde namaza başlamalı ve sonrasında da devam ettirmelidir. Kişi Zekâtını, Kur’an’a, sünnete ve fıkha uygun bir şekilde ihtiyacı olan kişilere vermelidir. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek de bir çeşit ibadet yerine geçmektedir.

Üç aylar içerisinde iyi insan olunmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Küsler varsa barıştırılmalı ve araları yapılmalıdır.



Üç aylar boyunca Peygamberimizin yaptığı dualar tekrar edilmeli ve benimsenmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu aylar boyunca yaptığı dua şu şekildedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl; Şehr-i Ramazan’ı affımıza vesile eyle.”



Üç aylar boyunca bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı ve mümkünse okuyan kişiler dinlenmelidir. Allah’a olan bağlılık duyguları yenilenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu ay boyunca Efendimize salat ve selamlar getirilmeli ve O’nun şefaati ümit edilmelidir.