MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mucize Doktor 21. son bölümde Ferman ölümle burun buruna! Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı...
ABONE OL
06.02.2020 - 22:21 |

Mucize Doktor 21. son bölümde Ferman ölümle burun buruna! Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 21. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ferman'ın salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 21. son bölümde Ferman ölümle burun buruna! Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Alanya'da hortum paniği!Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto CANLI çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 6 Şubat - İşte SORGULAMA ekranı ve kazandıran numaralar

Süper Loto CANLI çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 6 Şubat - İşte SORGULAMA ekranı ve kazandıran numaralar

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber