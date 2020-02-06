Mucize Doktor 21. son bölümde Ferman ölümle burun buruna! Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...