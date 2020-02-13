13.02.2020 - 23:12 |
Mucize Doktor 22. son bölümde Ali ve Nazlı kararlarını verdi ve... 23. yeni bölüm fragmanı...
FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 22. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali ve Nazlı'nın aralarındaki yakınlaşma sonrası verdikleri karar damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.
MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...