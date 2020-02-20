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20.02.2020 - 22:38 |

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölümde Kıvılcım'ın planı...

Mucize Doktor 23. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümüne Kıvılcım’ın planının sonunda ilk meyvelerini vermesi damga vurdu ve merakla yeni bölüm beklenmeye başlandı. Peki gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 23. son bölümde Kıvılcım'ın planı...

MUCİZE DOKTOR 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

MUCİZE DOKTOR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
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