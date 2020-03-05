05.03.2020 - 22:41 |
Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
Mucize Doktor 25. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde buldu ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.
MUCİZE DOKTOR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Mucize Doktor 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişlerAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1i kadın olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.