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11.02.2021 - 18:24 | | DHA

Mucize kurtuluş! Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde, Y.A. yönetimindeki 16 CDM 66 plakalı minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti.

Mucize kurtuluş Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılar



Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı. Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak, suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak durdu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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