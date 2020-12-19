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19.12.2020 - 18:57 | | İHA

Mucize kurtuluş! Anbean kaydedildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan TIR yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, TIR'ı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.

Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı. Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, TIR'ın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

Mucize kurtuluş Anbean kaydedildi

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, TIR'ın bir anda durağa dalıp, bekleyen minibüse çarptığı görülüyor. Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise koşarak son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuluyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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