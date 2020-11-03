Mucizeyi gözyaşlarıyla izlediler
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayda bebeğin çıkarılması sırasında bazı sağlık çalışanlarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.
İzmir Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı.
Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayla Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Ayda bebeğin çıkarılması sırasında bazı sağlık çalışanlarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE GETİRİLDİ
Enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.