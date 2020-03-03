Müdahalenin dozu artıyor

Pazarkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’ya gitme hayaliyle bekleyen göçmenler, bekleyişlerinin 4’üncü gününe girdi. Önceki gece saatlerinde yine sınırdan geçişler yapılırken, göçmenler Yunanistan tarafına havai fişekler gönderdi. Büyük bir gürültü ile patlayan havai fişeklerin ardından Yunan askeri sınıra gaz bombası ve ses bombaları attı.

Yoğun gazdan tampon bölgede kalan göçmenler, geceyi bölgenin dışında geçirdi. Tampon bölgeye göçmenlerin gelişi devam ederken, dün Yunan askerleri yine sınırı gaz ve ses bombasına boğdu. Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine ‘vur’ emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından sınırın iç bölgelerine alındı. Öte yandan bir grup göçmen de diğer gümrük bölgesi İpsala Sınır Kapısı’na yöneldi. Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenler, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere bölgeden ayrıldı.

Köylerden deniyorlar

Bazı göçmenler ise otobüslerle Edirne’nin köylerine geçmeye başladı. Buradan sınırı aşmaya çalışan göçmenler kayık veya botlara binerek, Meriç’in diğer yakasına ulaşmaya başladı. Bazı göçmenler de karadaki sınırı ayıran dikenli tellerden atlayarak Avrupa’ya adım attı.

Göçmenlerin Yunanistan’a geçmek için kullandığı köylerin başında Doyran Köyü geliyor. Sınırdan geçemeyen göçmenler otobüslerle bu köye geliyor. Yaklaşık bin göçmen Meriç Nehri’nin kenarına çadırlar kurdu. Köyde kayıklarla göçmenleri Yunanistan sınırına bırakan kayıkçılar, “Buradan karşıya geçişlerde ücret almadığımız da oluyor. Yeri geliyor 5 kayık atıyoruz ama para almıyoruz. Göçmen ‘İllede sınırı geçmek istiyorum’ diyor. Karşıdan Yunan askeri çıkıyor, ateş ediyorlar. Karşıda yakaladıkları göçmenleri dövüp kamplara götürüyorlar. Yüzmeye çalışsanız yüzemezsiniz. Çünkü akarsu bu, derinliği çok fazla” diyor.

Yakınları tekerlekli sandalyedeki adamı sınırın öteki tarafına geçirebilmek için hayli çabaladı.

1 dakikada Avrupa

Bu sırada dört göçmen Yunanistan’a geçmek için kayığa bindi. Göçmenler 1 dakikada Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan sınırına ulaştı. Ağaçlık alana giren 4 göçmen gözlerden kayboldu. Göçmenleri karşıya bırakan kayığı kullanan kişi, “İki günde yaklaşık 100 kişiyi bıraktım. Az önce bıraktıklarım ormanlık alanda bu gece karanlığı bekleyecekler. Daha sonra karanlıktan faydalanarak Avrupa’ya doğru yol alacaklar” diye konuştu.

Yunan polisinden taş, gaz ve mermi

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri TOMA, gaz bombaları ile müdahale etti. Göçmenler müdahaleye taş ve sopalarla karşılık verdi. Tel makası ile sınırdaki telleri kesmeye çalışan göçmenler ses bombası ve biber gazı ile uzaklaştırılmaya çalışıldı. İpsala’da plastik mermilerin hedefi olan göçmenler Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine ‘vur’ emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından sınırın iç bölgelerine nakledildi.