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10.05.2020 - 10:12 | | İHA

Mudanya’nın batısı ‘Sit’ alanı ilan edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mudanya'nın tarihi sahilleri için kapsamlı yeni bir ‘SİT’ kararını duyurdu. Mudanya’nın batısında, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla ‘Doğal Sit Alanı’ tanımlaması getirildi.

Mudanya’nın batısı ‘Sit’ alanı ilan edildi

Söz konusu karar, kıyı boyu ve içerisindeki önemli bir alanı, ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ kapsamına almış bulunuyor.

Bursa’da yaz aylarının da yanı sıra, zamanla dört mevsim ikamet edilen bir ilçe durumuna gelen Mudanya’nın tabiat niteliği, artık merkezi yönetimin kontrolü altına geçmiş oluyor.

Tirilye’nin doğu, batı ve güney doğu bölgesi, tümüyle ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ tanımı altına alındı.

Kumkaya ile Tirilye arasının tamamı, Kumyaka’nın yerleşik düzenini de kapsayan şekilde ve Tirilye’nin güneybatısı, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ durumuna getirildi. Söz konusu koruma kararları, Mudanya’ya artan yerleşim talebi ve imar baskısı yaşanan süreçte, merkezi yönetim otoritesince, frenleyici ve ancak belirli şartlara bağlı esaslar getiriyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşullarıİlke Kararı’nda, ‘Sit’ mevzuatına getirilen tanımlamalara da açıklık getiriliyor. Nitelikli doğal koruma alanları; doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak tanımlanıyor.

Mudanya’nın batısı ‘Sit’ alanı ilan edildi

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tanımlanıyor.

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