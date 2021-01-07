Müdürün sır ölümü! Okul tuvaletinde asılı halde bulundu

İlçeye bağlı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül, sabah saatlerinde telefonla aradığı ortaokul müdürü Hüseyin A.’ya ulaşamayınca okula gitti. Okuldaki yetkililerle Hüseyin A.’yı aramaya başlayan Sürül, 3’üncü kat tuvaletinin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

Muhtar ve beraberindekiler, kapısını kırdığı tuvalette Akyüz’ü tavana iple asılı halde görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Hüseyin Akyüz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyüz’ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıllık öğretmen Hüseyin A.’nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.