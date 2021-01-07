MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Müdürün sır ölümü! Okul tuvaletinde asılı halde bulundu
ABONE OL
07.01.2021 - 16:57 | | DHA

Müdürün sır ölümü! Okul tuvaletinde asılı halde bulundu

Trabzon’un Düzköy ilçesinde ortaokulu müdürü Hüseyin A. (42), okulun tuvaletinde tavana iple asılı halde bulundu.

Müdürün sır ölümü! Okul tuvaletinde asılı halde bulundu

İlçeye bağlı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül, sabah saatlerinde telefonla aradığı ortaokul müdürü Hüseyin A.’ya ulaşamayınca okula gitti. Okuldaki yetkililerle Hüseyin A.’yı aramaya başlayan Sürül, 3’üncü kat tuvaletinin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

Muhtar ve beraberindekiler, kapısını kırdığı tuvalette Akyüz’ü tavana iple asılı halde görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Hüseyin Akyüz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyüz’ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yıllık öğretmen Hüseyin A.’nın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılarİstanbul Esenler'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak mı?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Bozcaada’ya giden tüm feribot seferleri iptal

Bozcaada’ya giden tüm feribot seferleri iptal

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet