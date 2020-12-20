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20.12.2020 - 12:38 | | İHA

Müftü koronavirüse yenik düştü!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır koronavirüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.

Müftü koronavirüse yenik düştü!

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede koronavirüs testi yaptıran Öztel'in test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından koronavirüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel'in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.

 

Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
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