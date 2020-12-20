Müftü koronavirüse yenik düştü!

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede koronavirüs testi yaptıran Öztel'in test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından koronavirüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel'in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon’a gönderileceği öğrenildi.