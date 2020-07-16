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16.07.2020 - 18:47 | | AA

Muğla merkezli tefecilik operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Muğla ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 mağdurun şikayeti üzerine tefecilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın, Muğla’nın Milas ilçesi ve Denizli merkezde 5 ayrı noktada gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.D.A, M.A, A.Ö. ve A.Y.A gözaltına alındı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 39 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, 51 senet kağıdı, 3 ibraname, 4 cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve 11 borç defteri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D.A. ve M.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Muğla'da tefecilik operasyonuMuğla ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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