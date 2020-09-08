Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.
Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldıSon dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nca, Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev alıyor.