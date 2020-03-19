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19.03.2020 - 16:01 | | AA

Muğla'da asılsız corona virüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden yeni tip corona virüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Muğla'da asılsız corona virüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı, büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" paylaşımını yaptığı tespit edilen B.B. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan hakkında verilen yakalama kararı sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren B.B'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildiİzmir'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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