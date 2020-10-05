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05.10.2020 - 15:38 | | AA

Muğla'da bebek cesedi bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde boş arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantada yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Muğla'da bebek cesedi bulundu

Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerinde bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açtığında hareketsiz duran bebekle karşılaşan işçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını araştıran polis ekipleri, bebek cesedini bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

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