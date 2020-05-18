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18.05.2020 - 16:43 | | DHA

Muğla'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Çaltıözü Mahalesi'nde Mehmet Omaç'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 4 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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