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18.06.2020 - 16:38 | | DHA

Muğla'da çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında Ören Mahallesi'ndeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda çiçek saksılarında ekili 58 kök Hint keneviri, 7,5 kilo likit esrar, 25 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.U, gözaltına alındı.

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