Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Taşbaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Turan Yıldız'a evin ahşap çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yıldız'ın babasının evine de sıçradı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Bağcılar'da "koronaya selam" partisi!İstanbul Bağcılar’da zaman zaman bir araya gelen gençler coronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.