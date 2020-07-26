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26.07.2020 - 13:58 | | AA

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu

Taşbaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Turan Yıldız'a evin ahşap çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yıldız'ın babasının evine de sıçradı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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