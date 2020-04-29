Muğla'da feci kaza: 1 ölü

Muğla istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin Ata’nın kullandığı 48 AP 793 plakalı pazarcı minibüsü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 86 yaşındaki İsmail Türer’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine trafik ekipleri ve ambulans yönlendirildi. Kazada İsmail Türer isimli yaşlı vatandaş çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Hüseyin Ata gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.