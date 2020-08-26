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26.08.2020 - 13:00 | | DHA

Muğla’da feci olay! Domuz nöbetinde eşini vurdu

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, çiftçi Ali Y. (70), tarlasında nöbet tutarken domuz geldiğini zannederek av tüfeğiyle ateş edince eşi Zeliha Y.'yi (62) bacaklarından yaraladı.

Muğla’da feci olay! Domuz nöbetinde eşini vurdu

Çiftçi Ali Y., dün akşam Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesi Yukarımahalle mevkisindeki tarlasında, domuzların zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı. Saat 21.00 sıralarında, tarladaki çalılığın arasından sesler gelmesi üzerine domuz zannedip, tüfeğini ateşledi. Daha sonra çalılıkların arasında bir kişinin acı içinde feryat ettiğini duyup, yanına giden Ali Y., eşi Zeliha Y.'yi yaralı olarak buldu. Eşinin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Y., tedaviye alındı.

Ali Y.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Olay günü tarlaya domuz nöbetine gittim. Evden çıkmadan önce eşime gelip, gelmeyeceğini sordum. Evde kalmak istedi. Sonradan evde sıkılıp, yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi. Olayda, Zeliya Y.'nin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatan jandarma Ali Y.'yi gözaltına aldı.

 

Tuma Çelik'in tehdit mesajları fezlekedeMardin'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu. Yazışmalarda D.K.'nın "Beni yollara düşürdün" mesajına Çelik'in, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, bu yazışmaların dışında dosyada başka delillerin de olduğunu söyledi.
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