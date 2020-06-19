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19.06.2020 - 18:04 | | AA

Muğla'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının kaldığı rezidansta yapılan aramada 600 bin lira nakit para ve 18 bin liralık iki çek ele geçirildi

Muğla'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli Gümbet Mahallesi'ndeki bir rezidansta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının kaldığı rezidansta yapılan aramada iki cep telefonu, sim kart, yaklaşık 600 bin lira nakit para ve 18 bin liralık iki çek ele geçirildiği bildirildi. 

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