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16.04.2020 - 11:52 | | AA

Muğla'da hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen hırdavat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyondan itfaiye ekiplerince çıkarılan Görmez'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğlada hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktuİtalya'dan getirilip yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen öğrenciler, bu ülkede yaşadıklarını anlattı. Öğrencilerden İlayda Özdemir (21), "İtalya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamında alınan hiçbir önlem yoktu. Turistler gelmeye, halk normal yaşantısına devam ediyordu. Özellikle gelen Çinli turistlere çok şaşırıyordum" dedi.
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