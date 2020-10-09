Muğla’da ihaleye fesat karıştıran 6 kişi gözaltına alındı!

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nden ihale alan bir şirketin, devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve kimi orman işletme memurlarının maddi menfaat temin edip, rüşvet aldıklarının tespiti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün düzenlenen operasyonda 16 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülecek soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmeyen 10 şüphelinin durumunun, alınacak ifadelerden sonra savcı tarafından tekrar değerlendirileceği bildirildi.