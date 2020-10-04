Muğla'da karakulak fotokapanla görüntülendi

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, yaklaşık 15 yıldır nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından 'karakulak' ve yaban hayatı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İlemin, son olarak fotokapan ile görüntülenen karakulak fotoğrafını sosyal medya hesabından "Karakulak ayak izi! Tüm merakım bu izler ile başlamıştı. 'Bu izlerin sahibi ne kadar büyük bir kedi olmalı' demiştim. Ardından izlerin sahibi buldum. Yıllardır ona ait her detayı çıkarmak için uğraşıyorum" notu ile paylaştı. İlemin'in paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, karakulakların yaşam alanlarının tespit edilmesi için belirledikleri bölgelerde arazi çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "İz tespiti, kıl ve doku örneği toplama ve fotokapanlarla tespit gibi çeşitli yöntemler ile bu canlılara ait verileri topluyoruz" dedi.

‘BÖLGENİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ’

İlemin, "Bölgenin biyolojik çeşitliliği çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türü olan karakulak ve vaşakları barındırıp, besleyebilecek düzeyde. Ülkemizde bu derece verimli ve uygun başka bir alan yok. Bununla birlikte alanda insan kaynaklı olumsuz etkiler mevcut. Resmi olarak korunan bir alan değil. Bu gidişle çok tahribata uğrayacak. Bölgenin korunması için çalışmalara başlayacağız. Bu son keşfimiz Anadolu'nun biyolojik olarak ne kadar zengin bir yer olduğunun başka bir kanıtıdır" dedi.