Son dakika: Muğla'da Milas'ta orman yangını

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınlara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucunda Muğla Milas yangını da kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadesini kullandı.

ASSOS SAHİLİNDEN GÖRÜLDÜ

Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.