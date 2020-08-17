Son dakika: Muğla'da Milas'ta orman yangını

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınlara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucunda Muğla Milas yangını da kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadesini kullandı.
ASSOS SAHİLİNDEN GÖRÜLDÜ
Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! 'Birinci sınıf satranç oyuncusu...'ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen son dakika habere göre; Trump Fox News canlı yayınında "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.