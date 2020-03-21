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21.03.2020 - 18:31 | | AA

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde gezenler, bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.

Bir süre önce öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasının belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı yapıldıSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Corana virüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı. Hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.
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