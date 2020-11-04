Muğla'da sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.B'nin Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda 15 litre sahte içki, 11 litre bandrolsüz içki, 2 bidon ve şişe içerisinde 15 litre etil alkol, 4 şişe likör, 14 litre el yapımı şarap,11 enjektör, ölçü kabı, 2 kutu üzüm çekirdeği yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.