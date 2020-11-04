04.11.2020 - 14:54 | | AA
Muğla'da sahte içki operasyonu
Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.B'nin Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda 15 litre sahte içki, 11 litre bandrolsüz içki, 2 bidon ve şişe içerisinde 15 litre etil alkol, 4 şişe likör, 14 litre el yapımı şarap,11 enjektör, ölçü kabı, 2 kutu üzüm çekirdeği yağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi