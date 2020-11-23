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23.11.2020 - 12:14 | | AA

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 2 litre sahte içki, 70 litre etil alkol, 90 litre el yapımı şarap, 75 litre el yapımı rakı, 55 litre el yapımı votka, 384 şişe gümrük kaçağı rakı, 20 bin içi boş makaron, 53 bin 700 içi doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi, 392 kilogram tütün, 698 gümrük kaçağı sigara kağıdı, 474 paket nargile kömürü, 4 bin 670 sentetik ecza, 80 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dedektör, kazma, kürek, sahte kimlik, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 23 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.

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