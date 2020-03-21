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21.03.2020 - 04:55 | | DHA

Muğla'da sazlık alanda korkutan yangın

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle sazlık alandan ormana yönelirken, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın çıkan bölge, çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarının yaşam noktası olarak biliniyor.

Muğla'da sazlık alanda korkutan yangın

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın mahallesi Dalamancık mevkiinde çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan sazlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yöneldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğlada sazlık alanda korkutan yangın

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, yangının ormana sıçramaması için sazlık alan ile ormanlık bölge arasında dozerlerle yol yapımına başlandığı öğrenildi.

 

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