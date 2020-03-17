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17.03.2020 - 16:04 | | DHA

Muğla'da tefeci çetesine operasyon: 32 gözaltı

Muğla merkezli 5 ilde, 'Bahar Temizliği' adıyla düzenlenen operasyonda, vatandaşları yüksak faizle para vererek borçlandıran çetenin 32 üyesi yakalandı. 4 çete üyesi aranırken, şüphelilere ait adreslerde borçlular adına düzenlenmiş 6 milyon liralık senet ele geçirildi.

Muğla'da tefeci çetesine operasyon: 32 gözaltı

Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çete üyesi 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de belirlenen adreslere bu sabah, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3'ü kurusıkı olmak üzere 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değeri 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

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