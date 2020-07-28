28.07.2020 - 14:34 | | AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Hüseyin Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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