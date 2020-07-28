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28.07.2020 - 14:34 | | AA

Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

Hüseyin Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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