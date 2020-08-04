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04.08.2020 - 22:45 | | AA

Muğla'da Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Bozburun Mahallesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 63 sığınmacı, sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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